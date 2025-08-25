MN - Milan-Fabbian, si tratta sulla base di 15 milioni complessivi

Nome nuovo per il centrocampo del Milan. In attesa di capire cosa ne sarà di Yacine Adli, Ismael Bennacer e anche Yunus Musah, sempre nel mirino dell'Atalanta, la dirigenza rossonera ha avviato i contatti con il Bologna per Giovanni Fabbian, classe 2003, ex Inter, che nella passata stagione ha collezionato 41 presenze, 4 gol e 1 assist in rossoblù.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan starebbe trattando con la società felsinea il trasferimento del giocatore sulla base di 15 milioni di euro complessivi, con la base fissa che dovrebbe aggirarsi attorno ai 12-13.

di Pietro Mazzara