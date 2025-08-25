Moretto: "Musah-Atalanta non è così calda. E Allegri preferirebbe tenerlo in squadra"
MilanNews.it
Aggiornamenti di mercato che arrivano da Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco le sue novità su Giovanni Fabbian e Yunus Musah:
"Oggi previsti contatti diretti tra Milan e Bologna per provare ad avanzare nella trattativa. Il Milan è pronto a offrire 14 milioni e già ieri si è iniziato a muovere su alcuni centrocampisti. C'è stato anche un contatto con altri club per altri giocatori che però in questo momento non escono e non usciranno da qui alla fine. Su Rabiot c'è incertezza. Su Musah-Atalanta, non è così avanzata come dicono ma può accelerare nelle prossime ore, anche se Allegri preferirebbe tenere Musah".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Una stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Suddi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Pedullà: "Il mercato del Milan è nelle mani di Busardò. È giusto che decida lui per l'allenatore?"
4 Sereni: "Allegri nel vertice ha ribadito che è difficile migliorare l'8° posto dopo aver venduto i migliori e non coprendo adeguatamente i buchi delle cessioni"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Raposo (A Bola): "Harder? Allo Sporting non lo hanno ritenuto pronto per fare il titolare"
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com