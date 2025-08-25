Moretto: "Musah-Atalanta non è così calda. E Allegri preferirebbe tenerlo in squadra"

vedi letture

Aggiornamenti di mercato che arrivano da Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco le sue novità su Giovanni Fabbian e Yunus Musah:

"Oggi previsti contatti diretti tra Milan e Bologna per provare ad avanzare nella trattativa. Il Milan è pronto a offrire 14 milioni e già ieri si è iniziato a muovere su alcuni centrocampisti. C'è stato anche un contatto con altri club per altri giocatori che però in questo momento non escono e non usciranno da qui alla fine. Su Rabiot c'è incertezza. Su Musah-Atalanta, non è così avanzata come dicono ma può accelerare nelle prossime ore, anche se Allegri preferirebbe tenere Musah".

