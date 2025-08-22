Camaleontico e ironico: è sempre il solito Allegri. Max svia il discorso sul modulo

Nuova stagione, nuovo Milan, lo stesso Allegri: nella prima conferenza stampa alla vigilia di un match di Serie A, domani c'è Milan-Cremonese, il tecnico livornese parla ai giornalisti sempre con la stessa ironia, lo stesso charme e la stessa voglia di mischiare le carte in tavola. C'è sempre spazio per le risate e la leggerezza, come quando parla del ritorno in panchina dopo la turbolenta finale di Coppa Italia quando ancora allenava la Juventus: "Sono molto emozionato e felice di tornare in panchina dopo un anno e farlo col Milan, speriamo di non fare troppi danni (ride, ndr)".

Poi però si ritorna seri e si parla di come deve essere questo Milan: "Io dico sempre che in campionato bisogna viaggiare come una crociera. Non bisogna andare troppo veloce, ma rimanere costanti. L'anno prossimo lo sappiamo tutti: dobbiamo tornare a giocare la Champions, e questa cosa potremo farla solo curando voglia, lavoro e dettagli in allenamento. Dovremo essere una squadra con grande rispetto di tutti, perchè le partite vanno vinte sul campo, domani mica partiamo da 2-0... quindi per ottenere risultati devi essere umile e intelligente. Tutte le partite saranno difficili, ci vorrà grande rispetto di tutti".

Allegri poi parla di alcuni singoli, chiedendo una cosa in particolare a Loftus-Cheek e Fofana: "Loftus-Cheek e Fofana dovranno fare almeno 15 gol in due, è un obiettivo che ho dato e al quale tengo". E come verrà schierato il Milan? Difesa a tre o difesa a quattro? Max non scopre le carte in tavola: "Non è questione di come si gioca, ma delle caratteristiche che avremo. L'importante è mantenere un equilibrio e ordine, poi valuterò in base alle qualità e caratteristiche dei miei ragazzi". Vedremo domani come verrà interpretata la partita. Intanto Allegri ha un solo dubbio: "Oggi deciderò se far giocare Modric titolare o no".

