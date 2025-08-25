Sereni: "Allegri nel vertice ha ribadito che è difficile migliorare l'8° posto dopo aver venduto i migliori e non coprendo adeguatamente i buchi delle cessioni"

Andrea Sereni, giornalista, si è così espresso su Repubblica raccontando le ultime ore in casa Milan con il vertice tra Tare e Allegri: "Sono giorni di decisioni importanti per il Milan. La prima riguarda il nuovo centravanti: non sarà Boniface, rispedito al Bayer Leverkusen, ma Conrad Harder, in arrivo dallo Sporting. Una scelta fatta rapidamente, condivisa da Massimiliano Allegri che pure per l'attacco ha sempre messo Vlahovic in cima ala sua lista. leri Max sì e presentato in sede a mezzogiorno, per un confronto con il ds Tare, blindato fino a tarda sera in ufficio (tanto da farsi portare da un rider un panino. Nelle due ore di incontro a casa Milan il tecnico rossonero ha ribadito quello che è stato evidente a tutto il pubblico di San Siro, uscito dallo stadio dopo la partita con la Cremonese contestando la società, e e cioè che è difficile se non impossibile migliorare l'ottavo posto del campionato scorso dopo aver venduto i pezzi migliori (Reijders su tutti) e non avendo coperto adeguatamente i buchi provocati dalle cessioni.

Allegri ha chiesto al la dirigenza un attaccante, come detto il suo preferito era VIahovic, e un centrocampista, possibilmente Rabiot. Ma nel suo discorso ha precisato che accetterebbe anche altri giocatori, purché non a rischio infortuni come Boniface".