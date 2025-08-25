FOCUS MN - Chi è Fabbian: corsa, inserimenti e gol per il centrocampo del Milan

Giovanni Fabbian è uno di quei profili che il Milan sta valutando con grande interesse in questi ultimi giorni di calciomercato. Classe 2003, di proprietà del Bologna, il centrocampista scuola Inter sbarcherebbe in rossonero per circa 15 milioni di euro complessivi, 12-13 dei quali di basse fissa, prendendo il posto in rosa di Yunus Musah, sul quale si sarebbe mossa con una certa concretezza l'Atalanta in queste ultime ore.

Dopo aver fatto la differenza in Serie B con la maglia della Reggiana segnando 8 gol in 38 presenze, il centrocampista veneto si è messo in mostra per continuità, personalità e capacità di incidere in fase offensiva anche in Serie A, affermandosi come uno degli U21 italiani più interessanti in circolazione. E per uno come Allegri che con i giovani ci ha sempre lavorato, Giovanni Fabbian è pane per i suoi denti.

Il punto di forza dell'attuale numero 80 del Bologna è senza ombra di dubbio l'inserimento senza palla: il classe 2003 ama attaccare lo spazio, e lo fa con il fiuto di un attaccante, diventando così pericoloso negli ultimi 20 metri, qualità sempre più ricercata in centrocampisti come lui nel calcio moderno. A questa caratteristiche Fabbian associa un'ottima resistenza fisica che gli consente di coprire campo e garantire equilibrio in ambo due le fasi, senza risparmiarsi mai. Non a caso in carriera ha giocato da mezzala (93 partite), trequartista (51), mediano (9) ed anche ala destra (1), a conferma di una duttilità che potrebbe tornare più che utile a Max Allegri nel corso della stagione.

Fabbian-Milan: corsa, qualità e prospettiva per la mediana rossonera

Fabbian al Milan rappresenterebbe un innesto di qualità, corsa e prospettiva, anche se il ragazzo nel corso di queste ultime due stagioni a Bologna ha dimostrato di essere già pronto per il grande salto. Cedendo Musah, Max Allegri andrebbe alla ricerca di un centrocampista che possa abbinare gamba, dinamismo e qualità in zona di gol, e il profilo del giocatore felsineo risponde perfettamente a questo identikit. Inoltre, la sua giovane età renderebbe ancora più strategico quest'operazione, più che in linea con le strategie societarie del Milan.