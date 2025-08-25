Una stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud

La sconfitta contro la Cremonese di sabato sera è stata brutta, molto brutta, con la forte sensazione che fossimo davanti alla giornata numero 39 del campionato 2024-25 e non alla prima giornata di quello 2025-26. Si sono visti vecchi difetti, sia strutturali sia tecnici, ma anche scelte tecnico-tattiche rivedibili come il giocare contemporaneamente con Fofana e Loftus-Cheek come mezzali e affidare al solo Modric il compito di trovare passaggi in profondità. Fofana e Loftus non sono due mezzali “alla Allegri”, perché hanno bisogno di spazio per buttarsi dentro e quando trovano squadre come quella di Nicola che si chiudono e non lasciano varchi, ecco che il loro coefficiente di pericolosità diminuisce in maniera drastica.

La settimana che inizia oggi potrebbe contenere dei connotati clamorosi, perché il vertice di ieri a Casa Milan ha prodotto una sorta di scossone interno. La rosa è incompleta, costruita male in difesa e in attacco e ha carenze numeriche e qualitative. Servono urgentemente un difensore centrale (a mio avviso anche un terzino destro), una mezzala vera e due attaccanti. Ed è proprio sul reparto offensivo che il Milan si deve concentrare rapidamente. Santi Gimenez ha fatto fatica e sta deludendo, Pulisic non è una seconda punta da 3-5-2 e Rafa Leao è fermo ai box (non è detto che recuperi per venerdì). Ieri Allegri è stato chiaro: vuole Dusan Vlahovic e lo dice da settimane e il collasso dell’operazione Boniface ha alimentato ulteriormente la voglia di avere il serbo in squadra. Da oggi toccherà a Dusan capire cosa vuole fare. Nessuno in Europa gli darà mai 10 milioni d’ingaggio e il rischio, attuale e reale, è anche quello che possa finire fuori dalla lista Champions della Juventus. Non gli converrebbe.

Il Milan ha riavviato i contatti con i suoi agenti e vuole prenderlo. L’accordo con la Juventus si troverà facilmente, ma è Vlahovic che dovrà prendere la decisione forte di ridursi lo stipendio del 50% per poter ritrovare Allegri e una piazza nella quale rilanciarsi. Ma ieri c'è stata la definizione con lo Sporting Lisbona per Conrad Harder, un giocatore che era già nelle liste degli scout milanisti dagli anni scorsi e che, adesso, è prossimo ad arrivare per un’operazione da circa 27 milioni bonus inclusi. Serve muoversi in fretta, perché la sconfitta di sabato deve essere il viatico a quello che fu lo scorso anno Verona-Napoli 3-0, con Conte che detonò sul mercato e arrivarono McTominay e Lukaku, ovvero due che hanno fatto vincere lo scudetto agli azzurri. Il Milan non si è sfilato da Hojlund, sul quale c'è il Napoli, che però non ha ancora chiuso l'operazione.

Anche in mezzo al campo e in difesa servono interventi strutturali, ma c’è anche un altro acquisto che il Milan deve fare obbligatoriamente: la sua Curva. Sabato sera si sentivano solo i cremonesi, nel secondo tempo sono partiti un paio di cori dal primo verde e dal primo rosso che hanno provato a coinvolgere lo stadio, che dopo due fiammate, è tornato nel suo silenzio. Chi pontifica sull’utilità della Sud dai suoi piedistalli dorati non ha ancora capito quanto manchi il sostegno dei tifosi a tutto l’ambiente. Sabato è stato deprimente e dopo il gol di Bonazzoli, si è avuta la sensazione che la partita fosse finita lì. Il Milan prenda in mano il coraggio, apra un tavolo di discussione serio con Procura e tifosi e trovi un pacifico punto d’incontro per rimettere al loro posto gli ultras, che sono pronti a tornare a cantare per la squadra e per il Milan così come ristabilisca alcune facilitazioni per i Milan Club, perché anche loro sono tifo organizzato e si evitino ripicche tipo quella fatta ai veterani di Old Clan. Questo sarebbe un grande acquisto fuori mercato.