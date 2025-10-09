Ambrosini su Leao: "Non sono sicuro sia un ambientamento facile"

Ospite fisso di Elastici, programma di Cronache di Spogliatoio, l'ex capitano rossonero Massimo Ambrosini si è espresso in merito a Rafael Leao e alla posizione che saprà trovargli il tecnico Massimiliano Allegri ora che il portoghese è tornato a disposizione e alla luce delle due prestazioni, ancora di pochi minuti, offerte contro Napoli e Juventus prima della sosta.

Le parole di Massimo Ambrosini: "Leao è il grande tema del Milan, capire come inserirlo in questo contesto tecnico. Vederlo in panchina secondo me no, anche se io nutro un po' di dubbi su come verrà inserito in questo sistema di gioco, soprattutto considerando che il suo compagno di reparto sarà Pulisic e non sono così sicuro che sia un ambientamento facile, un inserimento così semplice"