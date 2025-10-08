Solido e compatto dietro, sterile e dipendente in attacco: lì davanti il Milan è Pulisic e basta

È un Milan diverso questo di Massimiliano Allegri. Compatto, attento dietro e con un grande cuore, caratteristiche che nella passata stagione non erano visibili nemmeno per sbaglio. Il fatto che il Milan non prenda gol (quarta partita di fila) è un dato che fa sorridere e ben sperare. Si, perché la difesa come ben sappiamo è sempre stata il mantra di Allegri. Prima si pensa a non prenderle, poi a farli. Tutto giusto, ma in attacco? Questo Milan sembra essere un po’ stonato quando si parla di gol, e dei suoi attaccanti.

Bebote Gimenez a secco in Serie A, Leao non pervenuto: gli attaccanti fanno fatica

Al di là dei gol annullati contro Lecce e Cremonese, l’attaccante messicano fatica a concludere e a concretizzare in porta. Per lui, un solo squillo in questa stagione, in Coppa Italia contro il Lecce a San Siro. Anche Rafa Leao, tornato da poco da un fastidioso infortunio non sembra essere al top. I gol (gravi) sbagliati contro la Juventus testimoniano un difetto importante del portoghese e di tutta la squadra: manca il bomber. Un giocatore alla Giroud per intenderci, una prima punta vera capace di segnare in ogni modo. In questo momento, questa sembra esser davvero l'unica goccia amara in un miele sin qui, quello rossonero delizioso.

Pulisic unico goleador (rigori a parte)

Nonostante il penalty fallito contro la Juventus, Christian Pulisic si afferma come il vero e forse unico terminale offensivo lì davanti per il Milan. Già sei gol stagionali (2 in Coppa Italia) e una dota che agli attaccanti rossoneri sembra mancare: la cattiveria sottoporta. Non sarà un rigore calciato male a giudicare il grande inizio di stagione dell’americano, capocannoniere del Milan in questa stagione è momentaneamente unico faro dell’attacco rossonero.