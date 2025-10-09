Milan-Como a Perth, Pelligra: "In molti si muoveranno anche da Melbourne, Brisbane, Adelaide, richieste pure da Indonesia e Cina"

Rosario Pelligra, presidente del Catania e del Perth Glory, ha commentato così al Corriere della Sera la decisione quasi ufficiale di far giocare Milan-Como di Serie A a Perth in Australia: "Il cellulare non fa che squillare, amici e conoscenti mi fanno la stessa domanda. 'Con i biglietti ci aiuti tu?'. Portare Milan-Como a Perth è stato un grandissimo colpo. Qui impazziscono per il soccer, l’immigrazione e le tante culture hanno aumentato la passione. L’Optus Stadium è il più grande della città, uno dei più moderni di tutta l’Australia. Ospita 60mila persone, tuttavia la capienza non basterà per accontentare tutti. In molti si stanno muovendo da Melbourne, Brisbane, Adelaide… Gli australiani sono abituati a farsi 3, 4 o 5 ore di aereo, per loro sono nulla. Ma stanno già arrivando richieste anche da Indonesia e Cina. È un evento che coinvolgerà Asia e Oceania, uno spot internazionale incredibile per la Lega serie A.

Che rapporti ho con Milan e Como? Il Catania è in serie C, quindi non ho avuto ancora la possibilità di conoscere bene le due proprietà. Ma la partita a Perth sarà un’occasione per implementare le relazioni, in attesa di sfidarci presto in A. Il giocatore del Milan che mi piace di più? Maignan, un fenomeno in porta e anche nel calciare il pallone. Fabregas? La carriera da calciatore lo porterà a essere un grande allenatore, uno da top club".

