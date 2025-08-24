Che disastro! Incredibile Boniface. Clamorosa occasione Vlahovic

Sconfitta shock, contro la neo promossa Cremonese: il campionato del Milan non poteva iniziare in modo peggiore.

Sembra sia un prosieguo della scorsa stagione: proposta tattica scadente e dietro amnesie incredibili. La squadra si era fatta apprezzare nella pre season contro squadre che attaccavano: quello, come scritto, doveva essere il piano B. Purtroppo il piano A non si è ancora visto. Allegri ha le sue colpe, messo sotto dal collega Nicola. Senza Leao la squadra scende incredibilmente di livello.

Ma ha le sue responsabilità anche la Società.

In estate in attacco ha fatto partire Okafor, Colombo, Abraham, Jovic, Morata e Camarda, mentre è lo zero assoluto alla voce acquisti nel reparto offensivo. Grave, a maggior ragione se sai che Leao è infortunato e che Gimenez è indietro di condizione. Sulla necessità di un altro centrale avevamo già scritto: a livello qualitativo dietro non ci siamo. Pavlovic, gol a parte, decisamente non all'altezza.

Gara che ha evidenziato anche limiti, speriamo temporanei, di Estupinian. Assist a parte, autore di 45' molto negativi, con tante palle perse, prima della sostituzione.

Grande attesa per la decisione del Milan su Victor Boniface. C'è decisamente puzza di bruciato, con una domanda che sorge spontanea.

Conoscendo la cartella clinica travagliata del nigeriano, perchè la dirigenza rossonera non ha previsto visite mediche preventive in Germania, come accaduto in precedenza per Pubill? Il clima attorno alle condizioni della punta è stato particolare e chiacchierato fin dal secondo zero, prima ancora del suo sbarco a Linate.

Siamo sicuri che in via Aldo Rossi qualcuno, vedi Furlani, non fosse convinto dell'operazione? Di fatto, il mercato ruota tutto attorno all'amministratore delegato. L'acquisto di Ricci prima dell'arrivo di Tare, il no a Xhaka (obiettivo del ds), l'operazione Jashari, già obiettivo prima dell'arrivo del direttore sportivo albanese.

I nomi che circolano ora, Harder su tutti, non sono all'altezza. Arrivati a questo punto, al 24 di agosto, serve una mossa decisa e convinta sul meglio in circolazione. L'affare Vlahovic in questo senso rappresenta un'occasione irripetibile, anche per uscirne vincitori.

Resta il fatto che anche questa volta il Milan è arrivato lungo nella ricerca del centravanti. 2 anni fa Taremi saltò all'ultimissimo (meglio così col senno del poi) a causa di un intermediario. Lo scorso anno Zirkzee saltò a causa delle richieste eccessive di commissione del procuratore. Questa volta siamo passati da un Hojlund non convinto a un Boniface di cristallo, non esattamente primissime scelte.

Trattandosi di un obiettivo importante dichiarato a fine maggio, serviva una gestione diversa, anche a livello di impiego di risorse economiche, a maggior ragione nell'estate in cui il Club dal mercato ha incassato una vera e propria fortuna.