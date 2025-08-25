MN - Contatti continui tra Milan e Como per Alex Jimenez. I lariani spingono per l'iberico

Secondo quanto appreso da MilanNews.it sono continui i contatti tra Milan e Como per Alex Jimenez. Si cerca il modo giusto per la formula dell’operazione. Ricordiamo che il Como vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Classe 2005, Jimenez è stato poco impiegato nel pre-campionato da Massimiliano Allegri, appena 45' in una sola presenza. Nel corso della partita contro la Cremonese il giocatore è stato impiegato a inizio ripresa al posto di Pervis Estupinan e ha rimediato un cartellino giallo. Complessivamente sono 34 le presenze con la maglia del Milan.

I rossoneri fin qui hanno ceduto ben 23 giocatori e altri potrebbero lasciare entro la sessione estiva di mercato. Adli e Bennacer non rientrano nei piani, Chukwueze pur essendo entrato a gara in corso in questa prima giornata di campionato potrebbe andare via. E poi Musah, nel mirino dell'Atalanta qualora gli orobici dovessero cedere Brescianini. A questi si aggiunge pertanto anche Alex Jimenez: di fatto l'estate rossonera 2025 è quella della rifondazione.

