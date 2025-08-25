Di Marzio: "Accordo non solo tra Milan e Sporting ma anche con Harder e l'entourage"
MilanNews.it
Si avvicina sempre di più Conrad Harder al Milan. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ci sarebbe l'accordo non solo fra i club ma anche fra Milan-calciatore-agente. Si attendono pertanto i documenti scritti da visionare, in caso positivo si organizzerà il viaggio del giocatore per le visite mediche e la firma.
Ricordiamo che in giornata l'entourage del giocatore ha avuto quattro ore di colloquio con la dirigenza del Milan. Per quel che riguarda la trattativa tra le società, lo Sporting Lisbona aveva già accettato nella giornata di ieri l'offerta di 24 milioni di euro più bonus.
