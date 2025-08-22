Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva

Alla fine sarà Boniface. Nel ballottaggio tra Hojlund e Vlahovic (che i bene informati mi dicono ancora in lizza, specie se Gimenez dovesse essere ceduto) l'ha spuntata il nigeriano del Bayer, 25 anni a dicembre, molti gol ma anche molti acciacchi nelle ultime stagioni e per questo subito definito e presentato come un saldo di fine stagione, un ripiego, una riserva. Nel pre-partita contro il Bari era stato lo stesso tare a parlare dei centravanti del Manchester e della Juventus, non si era nascosto. Depistaggio? Strategie di mercato? Al Milan sono stati accostati diversi numeri 9 nelle ultime settimane.

Boniface se ne andrà per la Coppa d'Africa, dal 21 dicembre al 18 gennaio. Leao salta l'esordio in campionato. La fiducia sul messicano mi sembra molto risicata. Sì, ci vuole un altro centravanti che - grazie alle condizioni di acquisto di Boniface e alle possibili cessioni di Musah, Bennacer e Adli - è fattibile. Va fatto comunque, direi. Così come serve un altro difensore. Jimenez al momento è ai margini per motivi disciplinari, sebbene una seconda chance nella vita si dovrebbe dare a chiunque se non è un assassino. Nei centrali manca un valore assoluto alla Kjaer, sebbene ormai l'esperienza di Tomori e Gabbia dovrebbe dare sufficienti garanzie oltre all'applicazione di Pavlovic. Se Allegri è intenzionato a proporre stabilmente questo modulo, non può essere il solo De Winter - che ritengo un profilo eccellente - la quarta opzione.

Detto universalmente che il centrocampo è il settore più folto e qualitativamente elevato, restano comunque le fasce il nodo cruciale di questa squadra. È arrivato Athekame a destra a giocarsela con Saelemakers e Chukwueze, mentre a sinistra c'è Bartesaghi alle spalle di Estupinian. Quest'ultimo deve lavorare sodo per limare le sbavature evidenziate nelle prime uscite, soprattutto in fase difensiva. Il gioco degli esterni nel modulo e nelle idee di Allegri è sempre stato nevralgico, è qui che i rossoneri depositano molte delle loro chances di competitività nella stagione che prende il via.

Dopo la diretta su MilancommunityTv con Pacio e Olaf (Curva Sud e Old Clan), sulla stessa piattaforma ho dato voce all'avvocato Felice Raimondo circa la questione delle liste nere e della mancanza di tifo e coreografie che ha gelato San Siro nell'esordio in Coppa Italia. Esiste una parte della tifoseria milanista che vede di buon occhio la loro emarginazione, quelli che considerano ultras e Curve un agglomerato di malavita e delinquenza. Oltre alla Procura e casomai alla Questura di Milano, però, è noto un piano della società di americanizzazione dello stadio che dovrebbe portare anche al confinamento dei club organizzati in generale.

Ribadisco ancora una volta la mia idea. È auspicabile e funzionale alla stessa Curva mantenere al suo interno persone e comportamenti nei termini di legge, così come è auspicabile e funzionale dare il ruolo di organizzatori a chi vive solo passione, trasporto e sacrificio. Senza pensare alla torcida brasiliana, allo spettacolo psichedelico degli impianti argentini, non è però ipotizzabile che in uno stadio italiano - latino, fortemente lontano dal concetto americano di partecipazione - si respiri l'atmosfera spartana delle Olimpiadi dell'antica Grecia. Perché tutte le altre Curve d'Italia continueranno ad esistere e non è possibile consegnare il Milan nelle mani dei tifosi avversari, in trasferta e tanto meno a San Siro.

Tradizione e appartenenza sono già state picconate gravemente sul piano sportivo, svuotare anche il tifo e raffreddare il sentimento condurrebbe a un punto di non ritorno. I margini per sedersi, parlare e trovare soluzioni esistono: basta avere la reciproca volontà di farlo. Con la società, non con la Procura o la Questura.