Gozzini: "Nel vertice di mercato di ieri, Allegri e Tare hanno convenuto sulla necessità di rinforzi"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul vertice di mercato svoltosi ieri a Casa Milan: "La crisi del gol è così forte da necessitare di una cura immediata. È bastata la partita di sabato per evidenziare la carenza: Gimenez non può essere la soluzione, Leao è un centravanti adattato e attaccanti di scorta non ci sono. Eccoci allora alla ricetta studiata nel vertice di mercato di ieri mattina quando, saltato Boniface, Max Allegri ha raggiunto le stanze solitamente occupate dall’ad Furlani e dal ds Tare. A mente fredda allenatore e dirigenza hanno convenuto su quanto era già emerso la sera prima, a caldo: il Milan ha bisogno di rinforzi, concentrandosi principalmente sul fronte offensivo, specie se l’obiettivo è quello di tornare nel giro Champions.

Le trattative per il nuovo attaccante hanno ripreso quota dopo il no a Boniface. L ’attaccante ha lasciato Milano per far ritorno a Leverkusen: in due giorni di visite lo staff medico rossonero ha accertato che le condizioni del ginocchio destro, operato due volte per la rottura del legamento, non sono ottimali. Da qui la decisione di non accettare il rischio rinunciando all’affare. Sui social Victor ha pubblicato post di difficile interpretazione: la certezza è che non vestirà la maglia rossonera".