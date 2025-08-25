L'ultima settimana di calciomercato, prepariamoci alle ultime grandi manovre

Siamo giunti all'ultima settimana di calciomercato, per fortuna aggiungiamo considerando come le trattative stiano condizionando fortemente il campionato. E le esternazioni di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, sono più che condivisibili. E sarebbe d'accordo anche la Lega di Serie A e non solo, se non fosse che a fare muro sulla questione sia LaLiga spagnola, ferma a mantenere il termine ultimo a fine agosto/1° settembre. Nel frattempo, avviamoci verso giornate di fuoco a Casa Milan. La sconfitta contro la Cremonese ha messo con le spalle al muro la dirigenza, che dovrà giocoforza adoperarsi per garantire i giusti rinforzi a Massimiliano Allegri. Anche se non quelli desiderati.

Perché il tecnico livornese ha chiesto Vlahovic e gli verrà portato Conrad Harder, giocatore futuribile ma non una certezza in grado di scalzare Santi Gimenez. Eppure alla presentazione del direttore sportivo Igli Tare dello scorso 24 giugno era chiaro che l'intenzione fosse un'altra, quella di un giocatore pronto a guidare l'attacco del Milan.

Harder ha talento e fatto anche discretamente bene nella sua prima stagione allo Sporting. Era il predestinato a raccogliere il testimone di Viktor Gyokeres, al punto da ereditare la sua maglia numero 9. Non ha convinto abbastanza, tanto che i lusitani sono andati a pescare dalla Segunda Division spagnola il nuovo titolare dell'attacco, Luis Suarez. E foglio di via al danese dopo un anno, a una cifra di poco superiore a quella spesa 12 mesi fa.

Ma non è solo la questione attaccante a tenere banco: il Milan sta trattando Giovanni Fabbian, centrocampista italiano classe 2003 che nella passata stagione con il Bologna ha vinto una Coppa Italia totalizzando 41 presenze, 4 gol e 1 assist in tutte le competizioni. Per il giocatore felsineo il club rossonero sarebbe disposto ad investire circa 15 milioni di euro complessivi, 12-13 dei quali di base fissa.

Il futuro di Giovanni Fabbian è però legato a quello di Yunus Musah, finito seriamente nel mirino dell'Atalanta che l'avrebbe messo nel mirino perché sostituto ideale di Marco Brescianini, sempre più vicino al Napoli. Nel momento in cui l'americano dovesse salutare in direzione Bergamo, il Milan affonderebbe il colpo per il classe 2003, forte dell'incasso di circa 25 milioni di euro complessivi della cessione dell'ex Valencia.

Sebbene siano usciti a oggi ben 23 giocatori, senza contare i prestiti non confermati, potrebbero uscire altri elementi della rosa. Detto di Musah e con Samuel Chukwueze, Yacine Adli e Ismael Bennacer che hanno da tempo la valigia pronta, la novità è rappresentata da Alex Jimenez. il Como di Cesc Fabregas avrebbe messo gli occhi sull'esterno spagnolo. L'operazione, cominciata ma non ancora entrata ufficialmente nel vivo, sarebbe in prestito con diritto di riscatto a favore dei Lariani.