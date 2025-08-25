MN - Il Milan tratta Fabbian, il cui approdo però è legato all'uscita di Musah

vedi letture

Come anticipato nelle score ore qui su MilanNews.it, il Milan sta trattando Giovanni Fabbian, centrocampista italiano classe 2003 che nella passata stagione con il Bologna ha vinto una Coppa Italia totalizzando 41 presenze, 4 gol e 1 assist in tutte le competizioni. Per il giocatore felsineo il club rossonero sarebbe disposto ad investire circa 15 milioni di euro complessivi, 12-13 dei quali di base fissa.

Il futuro di Giovanni Fabbian è però legato a quello di Yunus Musah, finito seriamente nel mirino dell'Atalanta che l'avrebbe messo nel mirino perché sostituto ideale di Marco Brescianini, sempre più vicino al Napoli. Nel momento in cui l'americano dovesse salutare in direzione Bergamo, il Milan affonderebbe il colpo per il classe 2003, forte dell'incasso di circa 25 milioni di euro complessivi della cessione dell'ex Valencia.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara