Gimenez è diventato un mistero: da "Santi subito" ai fischi di San Siro

Sembrava potesse essere Santiago Gimenez il grande erede di Oliver Giroud, ma il rendimento dell'attaccante messicano, nonostante le aspettative e gli oltre 30 milioni di euro versati nelle casse del Feyenoord per portarlo in Italia lo scorso gennaio, non è stato decisamente all'altezza. Da quando veste la maglia del Milan il Bebote ha messo a segno appena sei gol, 4 dei quali nelle primissime partite che hanno illuso e non poco l'ambiente rossonero di aver finalmente trovato un attaccante degno di questo ruolo.

Dopo l'uscita in Champions contro gli ex compagni di squadra del Feyenoord, ai quali aveva anche segnato, Gimenez è scomparso, retrocedendo anche nelle gerarchie di Sergio Conceiçao che è arrivato a preferirgli prima Abraham e poi Jovic. La storia con Allegri non sembrerebbe cambiata, anche perché il messicano non è l'attaccante allegriano per eccellenza.

E non è dunque un caso che il Milan sia alla ricerca di un nuovo centravanti, uno di quelli in grado di garantire tanti gol, cosa che al momento il Bebote non fa. E l'esordio di sabato contro la Cremonese ha messo in mostra tutte le difficoltà di Gimenez, dalla forma fisica non ottimale a una condizione mentale altrettanto precaria, anche perché il classe 2001 è ben lontano dall'essere quel giocatore dominante che in Olanda ha stupito tutti.

Nell'arco di sei mesi si è dunque passati dal "Santi subito" ai fischi di San Siro, ma il Milan ha ancora intenzione di puntare sul suo numero 7, dando così possibilità all'investimento di gennaio di fruttare. Molto però dipenderà da altri due fattori importanti: chi arriverà ad affiancarlo, se un attaccante da svezzare o uno più esperto, e se Allegri riproporrà Leao da prima punta, perché in quel caso le chance a favore di Gimenez potrebbero ridursi al minimo, e là spetterà al giocatore dimostrare di meritarne altre.