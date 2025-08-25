MN - Incontro in corso con l'agente di Harder: si lavora sull'ingaggio del giocatore

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, proprio in questi minuti è in corso l'incontro tra la dirigenza del Milan e l'agente di Conrad Harder per sistemare le ultime cose dopo che il club rossonero ha raggiunto un accordo di massima con lo Sporting Lisbona (LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE) per il trasferimento del classe 2005 in Italia,

Le parti starebbero lavorando sulla questione relativa all'ingaggio del giocatore, che nella giornata di oggi deciderà una volta e per tutte se accettare la corte del Milan dopo il pressing del Rennes degli scorsi giorni.

di Pietro Mazzara