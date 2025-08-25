Ravezzani senza giri di parole: "La politica di mercato con terze scelte non porta lontano. Serve investire"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X al termine di Milan-Cremonese: "Senza Leao e al debutto si può essere comprensivi, ma il Milan ha poca qualità . Estupinan ricorda Royal ma a sinistra. Gimenez impalpabile. Ricci, Modric e Jashari troppo simili e manca una mezzala che fa gol. La politica di mercato con terze scelte non porta lontano. Serve investire. Partita da non drammatizzare, ma anche di segnali preoccupanti sulla qualità della squadra".

DUBBI SU GIMENEZ

In effetti ieri poteva essere l'occasione di Santiago Gimenez, la partita dove cercare di essere decisivo ed incisivo per mettere a tacere tutte le critiche dell'ultimo mese e mezzo. Il Bebote ha invece dato pasto ai critici, offrendo una prestazione opaca, fatta di pochi movimenti e tante, anzi, tantissime difficoltà.

Max Allegri si aspettava qualcosa di più dal suo centravanti, così come il Milan stesso, che indubbiamente qualche domanda sull'attaccante messicano starebbe seriamente cominciando a farsela. In merito alla serata complicata di Gimenez contro la Cremonese La Gazzetta dello Sport ha titolato "Santi, che disastro. Il flop messicano fa crescere i dubbi". E se non valesse quei 30 milioni più bonus che sono stati investiti su di lui lo scorso gennaio?