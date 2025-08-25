Milan-Como in Australia? Simonelli: "Devono ancora arrivare autorizzazioni"

Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di 'Radio Anch'Io Sport' su Rai Radio 1, toccando vari temi tra cui la possibilità di giocare Milan-Como a Perth, in Australia: "È ancora una questione aperta e non decisa, devono arrivare delle autorizzazioni che non sono ancora arrivate. Perth è particolarmente lontana, ma l'Australia ha una base importante di tifosi del calcio italiano.

Per noi è molto importante far vedere le nostre squadre all'estero per aumentare ricavi, visibilità e appeal. Immagino che non saranno tantissimi i tifosi che andranno a Perth, anche se Milan e Como organizzerebbero dei viaggi speciali. Sono cose che già altri sport fanno: l'NBA spesso gioca la prima partita in Europa, Il Giro d'Italia parte spesso all'estero. Un po' di elasticità ci vuole. Comunque credo proprio che il Milan rimborserà ai tifosi la quota parte dell'abbonamento".