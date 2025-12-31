Sacchi: "Non partecipare alle coppe un grande vantaggio: determinante in primavera"

Il leggendario ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi è stato intervistato, nell'ultimo giorno dell'anno, dalla Gazzetta dello Sport per esprimere un suo parere autorevole sulla corsa allo Scudetto che, arrivati quasi al giro di boa, rimane tiratissima e inedita per quanto visto soprattutto negli ultimi anni. Ovviamente Sacchi ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica, delle sue possibilità di successo in stagione e di alcuni giocatori chiave. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Sacchi sul vantaggio dei rossoneri di avere un calendario meno fitto di impegni rispetto alla concorrenza: "Non partecipare alle coppe è un grande vantaggio per il Milan. Sarà determinante, soprattutto in primavera. Il mio Milan dopo una grande prestazione in Coppa dei Campioni non riusciva a ripetersi la domenica, questo perché la mente umana non può pensare più di una cosa per volta".