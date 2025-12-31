Scudetto al Milan e Monza in A, Galliani: "Dove devo firmare?"

A una manciata di minuti dal giro di boa, il Milan e il Monza vivono una situazione molto simile: sia i rossoneri che i brianzoli si ritrovano al secondo posto in classifica, entrambe le squadre a un solo punto dalla vetta che in Serie A è rappresentata dall'Inter e in Serie B dal Frosinone. Di una situazione del genere non può che essere estasiato Adriano Galliani che, come dirigente e tifoso, ha diviso la sua carriera e la sua vita a questi due club che oggi inseguono i rispettivi sogni.

Intervistato a Tuttosport, l'ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani ha risposto così all'eventualità che il Milan vinca lo Scudetto e al contempo il Monza ritorni in Serie A: "Mi dica dove devo mettere la firma e lo faccio immediatamente! Sarebbe fantastico. Sono le due squadre della mia vita. Dieci anni di Monza da ragazzo, poi 31 di Milan e ancora 7 di Monza: sono e saranno sempre le mie due squadre del cuore"