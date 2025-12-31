Zola avvisa il Milan: "Il Cagliari pur con avversari superiori va a giocarsela"

Il prossimo avversario del Milan in campionato sarà il Cagliari che, venerdì 2 gennaio alle ore 20.45, aprirà le porte della Unipol Domus Arena per ospitare la squadra di Massimiliano Allegri nell'anticipo della diciottesima giornata di campionato di Serie A Enilive, penultima del girone di andata. Sarà contestualmente anche la prima partita dell'anno solare 2026. Un avversario non semplice e che sicuramente rappresenta una delle rivelazioni di questo campionato fino a questo momento.

Una leggenda del calcio sardo come Gianfranco Zola, oggi è stata intervistata dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della formazione allenata da Fabio Pisacane, tessendone le lodi. Una dichiarazione che deve essere un monito per i rossoneri di Allegri in vista dell'imminente trasferta: "Fabio Pisacane ha modellato la squadra, che usa tanto il cervello. Pur con avversari superiori, va a giocarsela e sempre attraverso l’intelligenza. Un bel modo di darsi una identità precisa, netta, molto piacevole".