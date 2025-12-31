Lucca poteva essere scambiato con il Milan, ma ora è nel mirino della Roma per Dovbyk

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Dovbyk non è che una delle varie ipotesi di scambio con Lucca per il mercato di gennaio. Tante squadre che hanno bisogno di un attaccante hanno chiesto del giocatore azzurro, che col ritorno di Lukaku vedrà assottigliarsi ulteriormente le possibilità di giocare. Io me lo terrei, visto che è uno degli attaccanti più cercati in Serie A. Si era parlato anche di scambio con Castellanos della Lazio, ma Lucca pare non sia convinto della destinazione. Conte sa che il campionato di solito lo vincono Inter, Milan o Juventus.

Il Napoli rappresenta una realtà solida che ha vinto due campionati negli ultimi tre anni. Grazie a De Laurentiis, il Napoli ha acquisito un peso specifico in Lega importante: il patron azzurro è un decision-maker ed è ascoltato in Serie A. Ad oggi è sicuramente una delle favorite per lo scudetto, insieme alle altre tre competitors. Il discorso centrocampista è un po’ defilato, forse serve più un attaccante esterno, essendo cambiato il sistema di gioco degli azzurri in seguito all’infortunio di De Bruyne. Un’alternativa a Neres sarebbe gradita al tecnico e utile per il modo di giocare attuale”.