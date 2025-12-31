Ranocchia: "Modric e Rabiot fanno la differenza nel Milan. Se mancano..."

Tra gli ospiti presenti in studio in occasione dell'ultima puntata di Pressing, c'era anche Andrea Ranocchia, ex difensore, tra le altre, di Bari, Inter e Nazionale. In merito al rendimento del Milan di Massimiliano Allegri, l'ex giocatore italiano ha spiegato: "Per il Milan ha due supercampioni in mezzo al campo che fanno la differenza, cioè Luka Modric e Adrien Rabiot. Se manca anche solo uno di loro fa più fatica perchè incidono in tutto sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Rabiot dà fisicità, Modric corre tantissimo e fa un altro sport".

