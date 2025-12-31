Ranocchia: "Modric e Rabiot fanno la differenza nel Milan. Se mancano..."

Oggi alle 18:50
di Enrico Ferrazzi

Tra gli ospiti presenti in studio in occasione dell'ultima puntata di Pressing, c'era anche Andrea Ranocchia, ex difensore, tra le altre, di Bari, Inter e Nazionale. In merito al rendimento del Milan di Massimiliano Allegri, l'ex giocatore italiano ha spiegato: "Per il Milan ha due supercampioni in mezzo al campo che fanno la differenza, cioè Luka Modric e Adrien Rabiot. Se manca anche solo uno di loro fa più fatica perchè incidono in tutto sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Rabiot dà fisicità, Modric corre tantissimo e fa un altro sport".

