Ranocchia: "Modric e Rabiot fanno la differenza nel Milan. Se mancano..."
Tra gli ospiti presenti in studio in occasione dell'ultima puntata di Pressing, c'era anche Andrea Ranocchia, ex difensore, tra le altre, di Bari, Inter e Nazionale. In merito al rendimento del Milan di Massimiliano Allegri, l'ex giocatore italiano ha spiegato: "Per il Milan ha due supercampioni in mezzo al campo che fanno la differenza, cioè Luka Modric e Adrien Rabiot. Se manca anche solo uno di loro fa più fatica perchè incidono in tutto sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Rabiot dà fisicità, Modric corre tantissimo e fa un altro sport".
Questo il programma della 18^ giornata di Serie A:
02/01/2026 Venerdi 20.45 Cagliari-Milan DAZN/SKY
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce DAZN
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN
