Saelemaekers segna in allenamento, Rabiot e Maignan lo prendono in giro
MilanNews.it
Alexis Saelemaekers, dopo l'allenamento odierno in vista di Cagliari-Milan, ha pubblicato un video su Instagram con tre bei gol che ha segnato oggi a Milanello: "Il 2025 finisce così. Ci vediamo l'anno prossimo!".
Arrivano subito i commenti di Rabiot e Maignan, che lo invitano a fare prodezze del genere anche quando conta. Il centrocampista ha commentato "Fallo in partita, grazie", mentre Maignan è stato ancora più pungente: "Tutto questo per poi tirare in testa ai tifosi...".
