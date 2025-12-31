Saelemaekers segna in allenamento, Rabiot e Maignan lo prendono in giro

vedi letture

Alexis Saelemaekers, dopo l'allenamento odierno in vista di Cagliari-Milan, ha pubblicato un video su Instagram con tre bei gol che ha segnato oggi a Milanello: "Il 2025 finisce così. Ci vediamo l'anno prossimo!".

Arrivano subito i commenti di Rabiot e Maignan, che lo invitano a fare prodezze del genere anche quando conta. Il centrocampista ha commentato "Fallo in partita, grazie", mentre Maignan è stato ancora più pungente: "Tutto questo per poi tirare in testa ai tifosi...".