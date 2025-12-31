Pietrella: "Il Milan e l'Inter volevano Hojlund, i rossoneri lo avevano cercato con insistenza"
Francesco Pietrella, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Tutto Napoli su Hojlund: "Hojlund? Oltre al Milan, anche l'Inter ci aveva pensato, salvo poi puntare su Pio Esposito avendo già speso molto. Il Milan invece lo aveva cercato con insistenza. E in Supercoppa proprio lui, Hojlund, ha ridicolizzato De Winter e ha spostato parecchio gli equilibri. Questo denota la vicinanza del Napoli alle altre big o anche la sua superiorità".
