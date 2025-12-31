Verso Cagliari-Milan, per Sky Leao verrà convocato. Domani atteso il ritorno di Pulisic in gruppo
Importante giornata di lavoro a Milanello in ottica della partita del 2 gennaio contro il Cagliari all’Unipol Domus: Rafael Leao e Matteo Gabbia sono tornati in gruppo. Riporta Peppe Di Stefano che il portoghese tornerà tra i convocati, così come Gabbia: il recupero del centrale, anche se non dovesse partire dall’inizio, è molto importante per la sua leadership dentro e fuori dal campo.
Oggi Pulisic ha lavorato a parte per un fastidio al flessore che si porta dietro da un po’, ma è stato un lavoro propedeutico al ritorno in gruppo domani. Nkunku, alle prese con un problema alla caviglia di natura traumatica, dovrebbe tornare anche lui in gruppo domani ed essere a disposizione per il Cagliari. Ulteriori aggiornamenti arriverano dopo l'allenamento di domani.
