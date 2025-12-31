Camarda ancora dalla panchina: solo 21 minuti contro il Como

Oggi alle 16:20News
di Francesco Finulli

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Ultima gara del 2025 da dimenticare per la formazione salentina, sconfitta in casa per 0-3 dal Como. Il giovane Camarda è partito dalla panchina ed è entrato al 69° al posto di Leo Stulic tre minuti dopo il raddoppio degli avversari, senza poter incidere.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Presenze: 17
Reti: 1
Assist: 1