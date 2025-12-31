Roma, Gasperini sincero: "Koné? Se segnasse con continuità sarebbe già in altre squadre"
(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Dybala? Se non ha infortuni gioca a prescindere, quando sta bene come stasera il gioco si sviluppa in un altro modo". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Genoa. Parlando poi della prestazione di Koné ha aggiunto: "Ha un grande potenziale, è un nazionale francese, ma se facesse anche gol sempre non sarebbe qui, forse sarebbe in altri lidi". Infine una battuta su Ferguson: "Evan ha giocato sempre, a parte quando era infortunato. Il punto è che bisogna fare la prestazione, non si può sbagliare atteggiamento o intensità". (ANSA).
Pubblicità
News
Allegri e quel retroscena durante l'intervista di Modric: "Ascoltate bene il maestro, ha sempre ragione"
Ci ho sempre creduto. Oggi di più. Il giorno più bello del 2025? Il 30 maggio. Fiorentina-Milan? Verrà preparata in un giorno. Maledi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Guidi: "Dall’Arabia Saudita arrivano conferme sui rumors che vorrebbero Darwin Nuñez già desideroso di lasciare l’Al-Hilal"
4 Ci ho sempre creduto. Oggi di più. Il giorno più bello del 2025? Il 30 maggio. Fiorentina-Milan? Verrà preparata in un giorno. Male
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Antonio VitielloSubito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio
Pietro MazzaraI tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com