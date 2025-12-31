Roma, Gasperini sincero: "Koné? Se segnasse con continuità sarebbe già in altre squadre"

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Dybala? Se non ha infortuni gioca a prescindere, quando sta bene come stasera il gioco si sviluppa in un altro modo". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Genoa. Parlando poi della prestazione di Koné ha aggiunto: "Ha un grande potenziale, è un nazionale francese, ma se facesse anche gol sempre non sarebbe qui, forse sarebbe in altri lidi". Infine una battuta su Ferguson: "Evan ha giocato sempre, a parte quando era infortunato. Il punto è che bisogna fare la prestazione, non si può sbagliare atteggiamento o intensità". (ANSA).