Di Stefano: “Pestone per Nkunku, oggi differenziato ma dovrebbe essere convocato”

Di Stefano: “Pestone per Nkunku, oggi differenziato ma dovrebbe essere convocato”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:45News
di Andrea La Manna

Come riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport, l'attaccante franecse Christopher Nkunku ha subito un pestone nella gara contro il Verona ed oggi non ha svolto il lavoro con il gruppo. Vediamo nel dettaglio le sue parole: 

"Nkunku ha preso un pestone nella parte finale della gara contro il Verona che tra l'altro lo ha visto protagonsita con una doppietta. Anche oggi ha fatto un lavoro differenziato, ma anche in questo caso visto che si tratta di un problema traumatico domani dovrebbe tornare a lavorare con la squadra e anche per lui non ci dovrebbero essere controindicazioni almeno per quanto riguarda la convocazione".

Per il bollettino medico completo dell'allenamneto di oggi Clicca Qui

CAGLIARI - MILAN 
Data: Venerdì 2 gennaio 
Dove vederla: Sky Sport e DAZN
Orario: 20:45
Arbitro: Abisso 