MN - Buone notizie da Milanello: Leao e Gabbia in gruppo. Pulisic differenziato
Arrivano buone notizie da Milanello dopo l'allenamento della squadra in vista di Cagliari. Confermiamo quanto detto ieri sui nostri canali e sul nostro sito MilanNews.it riguardo Rafa Leao che anche oggi ha svolto l'intero allenamento con la squadra. Novità invece per quanto riguarda Matteo Gabbia, assente in Supercoppa e contro il Verona, questa mattina ha svolto anche lui l'allenamento in gruppo, recuperato per lo meno per la panchina per la sfida del 2 gennaio. Per quanto riguarda Pulisic invece, l'americano ha svolto un lavoro differenziato sul campo a causa di un fastidio al flessore che non lo fa stare bene al 100%, come dichiarato da Allegri stesso nel post partita contro l'Hellas.
di Antonio Vitiello
CAGLIARI - MILAN
Data: Venerdì 2 gennaio
Dove vederla: Sky Sport e DAZN
Orario: 20:45
Arbitro: Abisso
