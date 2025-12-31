MN - Buone notizie da Milanello: Leao e Gabbia in gruppo. Pulisic differenziato

Arrivano buone notizie da Milanello dopo l'allenamento della squadra in vista di Cagliari. Confermiamo quanto detto ieri sui nostri canali e sul nostro sito MilanNews.it riguardo Rafa Leao che anche oggi ha svolto l'intero allenamento con la squadra. Novità invece per quanto riguarda Matteo Gabbia, assente in Supercoppa e contro il Verona, questa mattina ha svolto anche lui l'allenamento in gruppo, recuperato per lo meno per la panchina per la sfida del 2 gennaio. Per quanto riguarda Pulisic invece, l'americano ha svolto un lavoro differenziato sul campo a causa di un fastidio al flessore che non lo fa stare bene al 100%, come dichiarato da Allegri stesso nel post partita contro l'Hellas.

di Antonio Vitiello

CAGLIARI - MILAN

Data: Venerdì 2 gennaio

Dove vederla: Sky Sport e DAZN

Orario: 20:45

Arbitro: Abisso