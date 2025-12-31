Napoli-Verona, niente biglietti ai residenti nella provincia scaligera
(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio Napoli-Verona del 7 gennaio al Maradona il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia scaligera. Il provvedimento è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con il parere conforme della Questura di Napoli, che ha evidenziato "i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento, riconducibile all'accesa rivalità tra le opposte tifoserie, sfociata, anche recentemente, in episodi di violenza". (ANSA).
