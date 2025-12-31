Bennacer oggi chiude il girone di Coppa d'Africa: come sono andate le prime due gare

Bennacer oggi chiude il girone di Coppa d'Africa: come sono andate le prime due gareMilanNews.it
di Francesco Finulli

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Dopo una buona prima parte di stagione in Croazia, in questi giorni Bennacer è impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria di cui veste la maglia numero 10. Due le gare disputate fin qui, entrambe vinte contro Sudan (3-0) e Burkina Faso (1-0): due presenze da titolare con sostituzioni al 78° e all'87°. Nella seconda gara ha ricevuto anche un cartellino giallo. Oggi alle 17 l'ultima partita del girone contro la Guinea Equatoriale ma con la squadra già qualificata alla prossima fase.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni
Presenze: 11
Reti: 1
Assist: 2