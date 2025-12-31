Sabatini crede in Nkunku: “Giocatore ritrovato, episodio rigore sinonimo di grande gruppo”

vedi letture

Sandro Sabatini nel suo canale YouTube ha parlato di Nkunku e della doppietta segnata al Verona, dicendo che questa partita può essere stata quella della ripresa psicologica del francese. Queste le sue parole:

“Il Milan è comunque pronto a festeggiare un giocatore ritrovato che è Nkunku, perchè il primo gol è stato anche il primo palloncino rosso di Nkunku per festeggiare, poi è arrivata anche la doppietta. C’è stato anche qualcosa di molto significativo che non è il gol, non è il fatto che il giocatore si sia sbloccato, ma soprattutto il particolare che a volte diventa molto significativo che distingue le squadre che hanno un buon gruppo da chi non ha uno spogliatoio non tanto compatto. Quando c’è stato da calciare il rigore del 2-0, non un rigore superfluo, Pulisic e Modric hanno consegnato il pallone a Nkunku per farlo sbloccare, per dirgli sei uno dei nostri, adesso tocca a te. Lui ha festeggiato, ha segnato il secondo gol”.