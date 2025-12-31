Primo cambio dello staff di Slot: lascia il Liverpool il tecnico addetto ai calci piazzati

vedi letture

(ANSA) - LONDRA, 30 DIC - Il Liverpool ha annunciato l'addio di Aaron Briggs, membro dello staff di Arne Slot addetto ai calci piazzati, dopo una prima parte di stagione in cui i campioni d'Inghilterra si sono dimostrati particolarmente vulnerabili in questa fase di gioco. I Reds hanno subito 12 reti in 18 partite di Premier League su calci d'angolo (sette), calci di punizione (due) o rimesse laterali (tre), il peggior bilancio tra i cinque maggiori campionati europei, secondo Opta. In attacco, hanno segnato solo tre gol su calci piazzati (esclusi i rigori), il peggior record nella massima serie inglese, insieme a Wolverhampton e Brentford. "È impossibile essere tra le prime quattro o cinque con il nostro record sui calci piazzati, figuriamoci vincere il campionato...

A questo proposito, bisogna riconoscere quanto sia eccezionale avere così tanti punti", ha dichiarato Slot la scorsa settimana. Il Liverpool è quarto alla 18/a giornata, a dieci punti dalla capolista Arsenal e giovedì prossimo ospiterà il Leeds (16/o) ad Anfield. (ANSA).