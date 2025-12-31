Milan club Old Clan e l’augurio per il 2026: “La strada è lunga ma pensiamo positivo”

Nelle proprie storie Instagram, il Milan Club "Old Clan" ha scritto un pezzo per augurare un buon 2026 a tutti i tifosi rossoneri e per fare un breve riassunto dell'annata 2025, passando dal campo a quello che è successo alla tifoseria organizzata e ai Milan Club. Queste le loro parole:

"Arriviamo alla fine di un anno tra i più travagliati che si ricordino ed è tempo di qualche bilancio. Fino all’estate i protagonisti sono state le limitazioni poste ai gruppi organizzati, le contestazioni e le scandalose prestazioni della squadra. Dall’inizio del nuovo campionato, grazie ad un’area tecnica finalmente di alto livello nelle figure di Max Allegri, del suo staff e di Igli Tare, la squadra è tornata ad occupare le posizioni che le competono. Lungi dall’essere risolte sono invece le problematiche relative alla tifoseria. Dopo una breve illusione estiva si è tornati ad allucinanti divieti e deregulation totale nella gestione dei biglietti in trasferta. La società ha dato finalmente segnali di vita ponendosi a capo della vertenza relativa al tetto dei prezzi dei biglietti del settore ospiti. L’auspicio è che finalmente capisca che i tifosi, tutti i tifosi, hanno bisogno del suo aiuto per ottenere il riconoscimento dei propri diritti per poter fare quello a cui sono chiamati, sostenere la squadra. È già che ci siamo, aiutare l’allenatore puntellando la rosa in modo deciso nel mercato di gennaio. Un anno fa la situazione era ben diversa…. Strada da fare ce n’è tantissima ma per una volta…. Pensiamo positivo! Buon 2026 e forza Milan!"