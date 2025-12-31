Milan, ecco come si è chiuso il 2025 dell'Attività Agonistica

Il sito ufficiale del Milan fa il punto sulle formazioni Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15: "Si chiude l'anno solare ed è normale fare dei bilanci, delle considerazioni sui mesi che guardiamo ormai alle spalle. Il 2025 che diventa 2026 non rappresenta però uno stop - ma piuttosto un segnale di pausa - per le squadre del nostro Settore Giovanile, pronte a proseguire i rispettivi percorsi di crescita nel nuovo anno. Ma come arrivano le compagini dell'Attività Agonistica, ovvero quelle impegnate in campionati nazionali, alla data spartiacque del 31 dicembre?

Partiamo dall'Under 18 di Mister Visconti, squadra che rappresenta uno spartiacque tra la fine della piramide giovanile e l'ingresso "nei grandi", tra la Primavera e il Milan Futuro. I rossoneri si trovano attualmente al 12° posto con 17 punti in 15 partite, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Equilibrato il bilancio in termini di gol fatti e subiti (21 in entrambi i casi) con Simone Batistini capocannoniere di squadra a quota 4.

I nostri Under 18 schierano spesso elementi dei nostri Allievi Nazionali, l'Under 17 di Mister Baldo. Per questa nostra squadra il giro di boa del nuovo anno arriva in concomitanza alla fine del girone d'andata. Terzo posto in classifica per i rossoneri, con 24 punti a -2 dall'Inter seconda (le prime due si qualificano direttamente ai Quarti di finali nazionali). Spicca il dato dei gol fatti (31, primo attacco del competitivo Girone B), con Luca Menon capocannoniere di squadra a quota 9.

Chiudiamo la carrellata con due squadre dal "calendario comune", l'Under 16 e l'Under 15. Le squadre di Parolo e Cresta chiudono il 2025 in vetta ai rispettivi gironi di categoria, con un ottimo ruolino di marcia: per i primi 32 punti in 12 giornate (10 vittorie e 2 pareggi), con quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda e Donato Di Nicola miglior marcatore con 9 reti. Per i secondi i punti sono 25 (8 successi, 1 pari e 2 ko), a +1 sulla prima inseguitrice e ottimi numeri in quanto ad attacco (25 gol fatti) e difesa (7 subiti), dato che nessuno nel Girone B ha sinora fatto meglio".