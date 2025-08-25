La Fiorentina spende quasi 30 milioni per la punta: visite mediche per Piccoli
(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Il nuovo attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, è a Firenze per le visite mediche e le firme per poi iniziare la nuova avventura in viola. Il neo attaccante - un investimento di 25 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% per il club sardo sulla futura rivendita - sottoscriverà un contratto di 5 anni a circa 2 milioni di euro a stagione. Piccoli sarà convocato per la trasferta di domenica con il Torino ma non sarà disponibile per il playoff di ritorno di Conference League giovedì prossimo contro il Polissya dato che non è inserito nella lista Uefa per questo impegno. (ANSA).
Pubblicità
News
Capello: "Ogni tanto sabato sera ho visto qualcuno rientrare corricchiando senza la giusta cattiveria"
Polverosi: "Aspettavamo la conferma del Milan dopo il buon primo passo in Coppa Italia contro il Bari e invece è arrivata una fragorosa smentita"
Una stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Suddi Pietro Mazzara
Le più lette
2 Pedullà: "Il mercato del Milan è nelle mani di Busardò. È giusto che decida lui per l'allenatore?"
4 Una stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Primo Piano
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com