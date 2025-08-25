La Fiorentina spende quasi 30 milioni per la punta: visite mediche per Piccoli

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Il nuovo attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, è a Firenze per le visite mediche e le firme per poi iniziare la nuova avventura in viola. Il neo attaccante - un investimento di 25 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% per il club sardo sulla futura rivendita - sottoscriverà un contratto di 5 anni a circa 2 milioni di euro a stagione. Piccoli sarà convocato per la trasferta di domenica con il Torino ma non sarà disponibile per il playoff di ritorno di Conference League giovedì prossimo contro il Polissya dato che non è inserito nella lista Uefa per questo impegno. (ANSA).