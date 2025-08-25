Renna a MN dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Con la qualità possiamo eliminare il gap"
Giovanni Renna, tecnico del Milan Primavera, ha parlato così a MilanNews.it dopo la sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo: "È stata una partita combattuta fin dall'inizio, sapevamo di giocare contro una squadra forte. Sapevamo che poteva essere difficile, alla fine i ragazzi hanno combattuto fino alla fine, potevamo anche strappare il pareggio".
Sulla reazione della squadra.
"Nel primo tempo l'atteggiamento non era giusto, sono un po 'arrabbiato per questo. Nel secondo tempo la reazione c'è stata, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, la squadra ne ha giovato. Dobbiamo lavorare, lo dico sempre. Avanti così. Bisogna far capire che questo gap di 1-2 anni non c'è, la qualità uscirà fuori e questo gap possiamo abbatterlo".
