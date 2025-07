Morte Diogo Jota, il messaggio del suo ex allenatore Jürgen Klopp

La tragedia che ha colpito Diogo Jota e suo fratello André Silva continua a suscitare reazioni di profondo dolore e incredulità in tutto il mondo del calcio. Tra i messaggi più toccanti spicca quello di Jürgen Klopp, l'ex allenatore del Liverpool, che ha affidato a Instagram il suo sconforto per la perdita del suo ex giocatore e amico.

"Questo è un momento in cui faccio fatica!" ha scritto Klopp, esprimendo un senso di impotenza di fronte all'accaduto. "Ci deve essere uno scopo più grande! Ma non riesco a vederlo! Ho il cuore spezzato nel sentire della scomparsa di Diogo e di suo fratello André". Parole che rivelano una profonda commozione e una difficoltà nell'accettare una perdita così improvvisa e ingiusta.

L'allenatore tedesco ha poi ricordato Jota non solo come calciatore, ma come persona: "Diogo non era solo un giocatore fantastico, ma anche un grande amico, un marito e padre amorevole e premuroso! Ci mancherai tantissimo!" Il messaggio si conclude con un pensiero di vicinanza alla famiglia: "Tutte le mie preghiere, i miei pensieri e la mia forza a Rute, ai bambini, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che li hanno amati! Riposate in pace - Amore". Un tributo che sottolinea il legame speciale tra Klopp e Jota, e l'impatto che il calciatore ha avuto nella vita di chi lo ha conosciuto.