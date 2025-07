MN - Marino: "Ricci dà equilibrio, schermo davanti la difesa, bravo nel non possesso, ordinato. Può giocare in una mediana a 2, vertice basso, mezz'ala"

vedi letture

Samuele Ricci è il nuovo rinforzo per il centrocampo del Milan, che aggiunge un elemento di qualità e, cosa che non guasta, italiano. Ne abbiamo parlato con chi lo ha allenato, come Pasquale Marino che a Empoli diede fiducia a un Ricci che all'epoca non aveva nemmeno 19 anni. Ecco le sue parole a MilanNews.it

C'è un insegnamento che rivendica?

"Ma no, non penso di essere stato determinante nella sua carriera. Se hai un talento tra le mani devi farlo giocare e Ricci dimostrava di essere superiore. Non c'era bisogno di stimolarlo, si sapeva gestire".

Al Milan mancava una figura come quella di Ricci a centrocampo?

"Direi di sì e per le sue caratteristiche credo che sia un giocatore ideale per il centrocampo del Milan. Giocatore che dà equilibrio, schermo davanti la difesa, bravo nel non possesso, ordinato. Può giocare in una mediana a 2, vertice basso, mezz'ala. A lui piace organizzare il gioco partendo da dietro".