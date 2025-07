Ricci, Modric... e forse Jashari: missione centrocampo compiuta, ora c'è da sfoltire un reparto XL

Samuele Ricci sarà ufficialmente il primo acquisto del Milan. Il centrocampista sarà annunciato presumibilmente in serata. Alle 8.40 circa si è presentato alla clinica La Madonnina per iniziare le visite mediche di rito, per poi recarsi nel pomeriggio in Casa Milan per la firma del contratto. Con lui i rossoneri ampliano la lista degli italiani che fin qui tra gli Over 22 non cresciuti nel club potevano contare sul solo Marco Sportiello. Un dettaglio non da poco nella compilazione delle liste, fermo restando che vanno aggiunti gli Over 22 formati nel club come Gabbia, Pobega e (per ora) Colombo più gli Under 22 che sono fortunatamente illimitati.

Dicevamo, Ricci ufficialmente il primo acquisto. Ufficiosamente sarebbe il secondo, perché anche se Luka Modric non ha ancora firmato il contratto ed è attualmente impegnato col Real Madrid al Mondiale per Club, la conferma del suo acquisto è già arrivata in modo pressoché ufficiale con le parole di Igli Tare nel corso della sua prima conferenza stampa.

Ed è proprio dalle parole di Tare che possiamo già fare un punto della situazione. La priorità di mercato era chiara: “Il punto di partenza è che il centrocampo sarà il reparto dove interverremo di più. Questa è una cosa che abbiamo analizzato con l’allenatore sui profili e caratteristiche che servono a questa squadra”.

Il reparto potrebbe ora completarsi con l'arrivo di Ardon Jashari, il prescelto per dare maggiore qualità alla rosa e nel caso arrivasse anche lo svizzero, il reparto di centrocampo sarebbe di ben 10 giocatori. Decisamente troppi: Adli, Bennacer, Bondo, Fofana, Loftus-Cheek, Musah e Pobega.

Quattro saluteranno, i principali indiziati sono Musah, che ha mercato in Premier League; Adli e Bennacer che non rientrano nei piani e presumibilmente uno tra Bondo, Loftus-Cheek e Pobega anche se quest'ultimo, formato calcisticamente nel Milan, farebbe estremamente comodo per un discorso di liste.