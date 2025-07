Un'altra freccia dalla Spagna per il Milan? Chi è Marc Pubill, talento che ha sfiorato l'Atalanta

Theo Hernandez, Alex Jimenez… e Marc Pubill? Il Milan guarda ancora a LaLiga per rinforzare le corsie laterali e il giocatore dell'Almeria oggi è il nome caldo per il Diavolo. Wolverhampton permettendo e la concorrenza inglese fa sempre paura.

Chi è Marc Pubill

Giovane, di prospettiva, dal costo ancora accessibile. Tutte caratteristiche che fanno al caso del Milan, che ha virato su di lui a fronte delle richieste dello Strasburgo su Guela Doué. Nato a Tarrassa, vicino Barcellona, il 20 giugno 2003, Pubill è considerato uno dei maggiori prospetti del calcio spagnolo nonché campione olimpico con la sua selezione agli ultimi giochi di Parigi. Dopo i primi passi in Catalogna fra Espanyol e Manresa, si è trasferito a 17 anni a Valencia, al Levante, esordendo con la squadra B a dicembre dello stesso anno e salendo in prima squadra già un anno dopo, esordendo niente meno che nel derby contro il Valencia e per giunta da titolare, rimanendo in campo tutti e 90 i minuti. Dalla stagione seguente, in Segunda Division, è diventato titolare mentre nell'estate del 2023 è approdato all'Almeria per 5 milioni di euro. Contestualmente è arrivata tutta la trafila con la selezione spagnola: Under 19, Under 21, Olimpica. Ha giocato gli ultimi Europei di categoria, segnando alla Slovacchia alla gara d'esordio e sfidando l'Italia. Nella pagella redatta da Tuttomercatoweb il giudizio è stato il seguente: "Un discreto treno sulla destra, arrivando in più di un'occasione al cross per le punte".

Le caratteristiche

Destro di piede e destro di fascia, fisicamente ben strutturato (192 cm per 86 kg) che potrebbe sembrare più un difensore centrale che un terzino. Ironia del destino, Pubill era stato scartato dalle giovanili dell'Espanyol per un fisico allora troppo gracile. Bravo in fase di spinta, ha buona corsa e buoni fondamentali. Può fare tutta la fascia e non è un caso che l'Atalanta abbia pensato ad acquistarlo, considerando l'importanza che ricoprono i laterali nel gioco degli orobici. Se però vi aspettate un altro Theo Hernandez, lasciate per il momento stare. Guardando i numeri sono solo 4 le reti segnate in 84 partite.

Serie A sfiorata un anno fa

Dicevamo dell'interesse dell'Atalanta. Era praticamente tutto fatto, basti pensare che si era presentato lo scorso 11 agosto alla clinica La Madonnina per le consuete visite mediche. Affare clamorosamente saltato dopo il supplemento di visite a cui si era sottoposto il calciatore. Secondo la stampa spagnola, la ragione era dovuta a questioni fisiche. A settembre 2023 Pubill si è infortunato al ginocchio e a ottobre dello stesso anno si è operato. La notizia dell'affare saltato ha mandato su tutte le furie la famiglia. Lo scorso novembre Pubill è tornato sulla questione, dichiarando a Relevo: "Puntavano su di me, sono andato lì a firmare e ho superato le visite mediche, per quanto si fosse detto che non le avevo superate. Infatti, il medico lì mi ha chiesto chi mi avesse operato al ginocchio, perché ha visto che stava molto bene. Poi, per questioni o decisioni loro, si sono tirati indietro". L'affare per la cronaca si stava chiudendo per una cifra attorno ai 20 milioni di euro fra parte fissa e variabile.