MN - Jashari-Milan, lo standby e l'intreccio con Stankovic: cosa succede

Come andiamo scrivendo da giorni, il Milan e Ardon Jashari si sono promessi fedeltà con l’obiettivo di arrivare al traguardo finale, che vorrebbe dire far sbarcare a Milanello il centrocampista svizzero del Bruges. In mezzo a loro, come noto, c’è il club belga che da due settimane ha messo in congelatore l’ultima proposta del Milan da 32.5 milioni più bonus per il cartellino del suo giocatore e non ha dato segnali, né di una chiusura definitiva delle contrattazioni né di un’accettazione. C’è uno standby che ha sicuramente innervosito il Milan e il giocatore, ma nulla è compromesso anche perché Jashari sta facendo il professionista e si è presentato regolarmente agli allenamenti seppur lavorando in maniera personalizzata, poiché indietro di condizione rispetto agli attuali compagni.

Incastro con l’Inter

La novità che vi possiamo raccontare è che c’è una motivazione dietro lo stallo relativo al passaggio di Jashari al Milan che è legato all’operazione in entrata che il Bruges vorrebbe fare, ovvero Aleksandar Stankovic dell’Inter. I due club nerazzurri hanno avuto dei colloqui fitti negli ultimi giorni, con anche il summit nella sede interista dei dirigenti del Bruges, per arrivare a far quadrare i conti. Il nodo è la cifra della recompra (che i belgi vorrebbero a 30 milioni, l’Inter a 25) e la percentuale sulla futura rivendita a favore dei milanesi. La sensazione è che una volta trovato l’accordo per il trasferimento di Stankovic in Belgio, allora si potrebbe scongelare il passaggio di Jashari al Milan. Non è un incastro automatico, ma è quanto sta filtrando nelle ultime ore.

Jashari-Milan: i no alla Premier League

La forte volontà di Jashari di indossare la maglia del Milan è testimoniata non solo da come il ragazzo abbia esternato la sua volontà al Bruges, ma anche da come abbia rispedito al mittente la corte di almeno quattro club di Premier League, tra cui il West Ham e il Nottingham Forrest, per dare un ulteriore segnale della sua volontà finale. I suoi agenti sono costantemente al lavoro per far si che tutto possa concludersi nel miglior modo possibile. E il Milan attende.