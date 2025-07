Milan, Leao alla CR7: ecco il piano di Allegri per liberare Rafa

Massimiliano Allegri sa bene che il giocatore più decisivo della sua rosa è certamente Rafael Leao e per questo ha in mente un piano ben preciso per aiutarlo a giocare libero senza troppi compiti difensivi, un po' come aveva fatto qualche anno fa alla Juventus quando arrivò Cristiano Ronaldo. Il tecnico livornese sta pensando di inserire un mediano con il compito di coprire anche la fascia sinistra quando il numero 10 milanista si "dimentica" di fare la fare difensiva.

COME MATUIDI ALLA JUVE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che in bianconero a fare questo ruolo era Matuidi che scalava sulla corsia mancina per coprire il buco lasciato da CR7. Qualcuno dovrà fare lo stesso ora al Milan con Leao, dal quale ovviamente Allegri si aspetta comunque maggiore lavoro difensivo rispetto a quello che chiedeva a Cristiano Ronaldo. A chi toccherà fare questo lavoro? Chiederlo a Luka Modric non è possibile, quindi potrebbe essere uno tra Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, ma per capire la composizione della mediana milanista bisognerà vedere come andrà a finire l’affare Jashari.

NUOVO TERZINO - Una mano in fase difensiva a Leao la dovrà dare anche il nuovo terzino sinistro che dovrà avere una maggiore attenzione alle diagonali difensive e a presidiare la sua zona rispetto a Theo Hernandez, che soprattutto nell'ultima stagione ha lasciato dei buchi enormi in difesa. Dal mercato potrebbe quindi arrivare un terzino meno di spinta e più bravo in copertura, così da liberare ancora di più Leao in fase offensiva, nella speranza che possa essere sempre più decisivo.