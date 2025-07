Affare Jashari, si va avanti ad oltranza: il Milan aspetta (e spera)

vedi letture

La questione legata al futuro di Ardon Jashari è diventata una vera e propria telenovela. Oramai è più di un mese che il Milan è in trattativa con il Club Bruges per il centrocampista svizzero, che da qualche settimana a questa parte ha deciso di uscire allo scoperto comunicando la sua voontà di vestire rossonero nella prossima stagione.

Eppure, nonostante questo, manca ancora l'accordo tra i due club, con il Milan disposto ad andare avanti ad oltranza nella speranza che prima o poi la questione possa sbloccarsi.

Cambio di strategia

Per come si erano evolute le cose in questi giorni sembrava quasi scontato che Jashari e il Club Bruges arrivassero allo scontro. Il giocatore, che continua a volere solo ed unicamente il Milan, ha però deciso di compiere un passo indietro per cercare nel suo piccolo di agevolare le trattative. Lo svizzero ha infatti deciso di cambiare strategia, attuando un profilo più basso accentando di partecipare agli allenamenti con il Club Bruges che oggi si è riunito presso il suo centro sportivo per cominciare ufficialmente la stagione.

Nonostante questo, comunque, la volontà di Jashari non cambia. Per questo motivo il Milan continua a lavorare forte su questa pista, ma a fari spenti, convinto che con il passare del tempo la situazione possa sbloccarsi una volta e per tutte. La sensazione è che basterebbe un piccolo passo in avanti per sbloccare tutto, anche perché la porta che affaccia su Milano, alla fine, non è mai stata chiusa. E ora, più che mai, serve solo la chiave giusta.