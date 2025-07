Milan-Jashari: o si chiude a breve o si cambia obiettivo. L'alternativa è Javi Guerra

Il Milan ha già chiuso due colpi in mezzo al campo, vale a dire Samuele Ricci e Luka Modric, ma in via Aldo Rossi sperano di poter annunciarne anche un altro molto presto, magari già nei prossimi giorni. I rossoneri non hanno mollato la presa per Ardon Jashari, nonostante il Club Brugge continui a fare muro. E' lui il grande obiettivo per il centrocampo e quindi il Diavolo farà di tutto per provare a prenderlo, ma ovviamente non potrà aspettarlo all'infinito.

PRIMA DI SABATO - Lo scrive stamattina Tuttosport che spiega che il ds Igli Tare vorrebbe chiudere questa trattativa prima della partenza della squadra rossonera di Max Allegri per la tournée in Asia e in Australia che è in programma sabato. Se si dovesse andare oltre a questa settimana, il Milan potrebbe anche decidere di mollare la presa e cambiare obiettivo: l'alternativa è Javi Guerra, centrocampista del Valencia che è in attesa della proposta ufficiale di rinnovo prima di decidere se restare o andare via.

COSA FARA' ARDON? - Tornando a Jashari, che continua a spingere per la sua cessione e a ribadire al Club Brugge che lui vuole solo il Milan (ha detto no alle offerte di Nottingham Forrest e West Ham), oggi lo svizzero è atteso nel centro sportivo della formazione belga per riprendere gli allenamenti. Si presenterà oppure andrà allo scontro totale con il suo attuale club? Nei giorni scorsi, dopo aver saltato l'amichevole contro i polacchi del Rakow Częstochowa, il giocatore non ha voluto partecipare sabato nemmeno alla festa con i tifosi durante la quale è stata presentata la squadra belga in vista della prossima stagione. Per questo, per evitare nuovi problemi e polemiche, Jashari potrebbe presentarsi regolarmente alla ripresa degli allenamenti, ma questo non cambierà la sua volontà che è chiara a tutti: nella prossima annata, lui vuole giocare solo nel Milan.