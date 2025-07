Pedullà: "Vlahovic-Milan sarebbe per sostenibilità di cartellino la soluzione più logica"

Sui propri canali social Alfredo Pedullà ha fatto un po' il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante in uscita dalla Juventus accostato anche al Milan nel corso delle ultime settimane:

"Vlahovic-Milan sarebbe per sostenibilità di cartellino (in attesa di capire ingaggio…) la soluzione più logica. Quasi 40 giorni fa i primi contatti tra il serbo e Allegri. Ce ne sono stati altri (recenti…). Attesa per capire le eventuali dinamiche".