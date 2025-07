Zazzaroni: "Il Milan è in oggettiva difficoltà, pur se affidatosi ad un esperto come Tare"

In un posto pubblicato sui propri profili social, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha detto la sua sui più importanti temi d'attualità in Serie A, compiendo un passaggio anche sul Milan e il delicato momento che sta attraversando soprattutto nel calciomercato:

"Il Napoli, che tuttavia un po' s’è mosso, bloccato da Osimhen e dalle sue paturnie turche. L’#Inter alle prese con le confuse intenzioni di Calhanoglu e la necessità di ringiovanire. Il Milan in oggettiva difficoltà, pur se affidatosi finalmente a uno specialista come Tare. La Juve trattenuta dall’ennesima rivoluzione francese. Sartori indotto a investire anche sull’usato sicuro per il suo Bologna. La Roma frenata dal settlement agreement. La Lazio col mercato chiuso per restauro (dei conti). L’Atalanta abbandonata da Gasperini ma sedotta dagli arabi. La Fiorentina in parte condizionata dalla clausola Kean.

E poi c’è il Como indonesiano che, dopo aver costretto - si fa per dire - Fabregas a restare, ha messo i soldi sui giovani di qualità, seguendo la linea di Luis Enrique: ha infatti aggiunto Nicolas Kühn, 25 anni (ex Celtic, costo 19 milioni), Jesùs Rodriguez, 19 (Betis, 23 più bonus), Martin Baturina, 22 (Dinamo Zagabria, 17 più bonus - 3 almost guaranteed) e Jayden Addai, 19 (Az), ai talenti che aveva già portato sul lago: Maximo Perrone, 22 (Las Palmas), Alex Valle, 21 (Celtic), Ignace Van der Brempt, 23 (Salisburgo), Fellipe Jack, 21 (Palmeiras) e naturalmente Nico Paz, 20 (il prestito Real).

Totale della spesa, poco meno di 100 milioni ma per 9 giocatori, tutti investimenti distribuiti su 4 esercizi. Basta che due di questi esplodano e il Como ha fatto bingo.

In un mercato di piccole e grandi miserie, di debiti vecchi e nuovi, attese e equilibrismi, il Como rappresenta una splendida anomalia. Non gioca le coppe, ha una tifoseria piccola ma entusiasta e insomma a Como è più facile fare le cose perbene e rischiare. Oggi Como è un’indicazione precisa, un invito: ha una visione, è fedele al proprio punto di vista e ha molti meriti. Como sa di buono".